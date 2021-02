Diogo Dalot si allontana da Manchester. Il terzino destro non rientra più nei piani dei Red Devils: facciamo il punto

Diogo Dalot si allontana da Manchester. Il terzino destro non rientra più nei piani dei Red Devils, che per la prossima stagione vorrebbero rivoluzionare la rosa con grandi investimenti. Il portoghese non viene considerato un prospetto su cui investire per il futuro.

Il Milan potrà quindi giocare al ribasso con lo United, puntando sulla volontà del giocatore di rimanere a Milano.