Diogo Dalot al posto di Theo, Pioli riprova l’esperimento a sinistra

Theo Hernandez sarà squalificato contro il Benevento. Stefano Pioli darà spazio a Diogo Dalot sulla sinistra, come già successo in passato. La società ad inizio stagione ha deciso di non avere un terzino di ruolo come vice Theo Hernandez, affidandosi alle capacità di Pioli nel trovare soluzioni alternative.

In alcuni casi l’esperimento con il portoghese a sinistra ha funzionato. Si veda lo scontro in Europa League contro lo Sparta Praga, partita in cui il giocatore realizzò una rete e un assist. In altri frangenti il terzino del Manchester United ha faticato e non poco in un ruolo non proprio.

È il caso di Genoa-Milan, quando il portoghese non fu impeccabile né in difesa né in fase di spinta. Pioli fu costretto quindi ad invertire i terzini nel corso della partita.