Digitalbits Goal of the Month: Calhanoglu vince nel mese di dicembre

Grazie alla rete segnata contro il Cagliari, Hakan Calhanoglu ha vinto il premio Digitalbits Goal of the Month

Tra i dieci gol candidati, a vincere il Digitalbits Goal of the Month per il mese di dicembre è stato Hakan Calhanoglu.

La conclusione dal limite dell’area contro il Cagliari è stata la più votata dai tifosi nerazzurri.