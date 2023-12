Diego Lopez si ritira, l’ex Milan: «Era arrivato il momento di dire basta». Le parole dell’ex estremo difensore rossonero

L’ex portiere di Milan e Real Madrid Diego Lopez si è ritirato all’età di 42 anni dopo l’esperienza al Rayo Vallecano. Ecco le sue parole al Forum La Unión-El Progreso.

PAROLE – «Al Rayo Vallecano ho giocato poco ed era arrivato il momento di dire basta, fare altre cose che desidero davvero dopo tanti anni da professionista, come stare con la mia famiglia, sfruttando il mio tempo libero. Ho bisogno di vivere una fase di formazione, vedere dove posso stare, cosa può soddisfarmi di più come professionista. Adesso studio come allenatore, sono al secondo livello, ho già il patentino per allenare i portieri e quello di direzione sportiva».