Abatantuono attacca: «Non tifo più Milan, andranno via tutti»

Diego Abatantuono, noto attore, ha accusato RedBird dismettendo di fatto i panni da tifoso del Milan: le sue parole

Intervistato da Il Foglio, Diego Abantuono ha attacco Redbird:

RedBird pensa di aver risolto i problemi rinnovando il contratto a Leao, quello che non ci hanno detto è che servirà solo a rivenderlo a più soldi il prossimo anno. Vanno via tutti, Maldini, Tonali, andrà via sicuramente anche Theo Hernandez, perché io dovrei rimanere un tifoso del Milan? Le squadre non sono più come una volta, è solo una questione di business. Sono sicuro ormai solo di una cosa, il calcio è la ‘giostra’ su cui si guadagna più in assoluto