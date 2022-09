Dida su De Ketelaere: «Ha le potenzialità per essere un campione». Le parole dell’ex portiere rossonero alla Gazzetta dello Sport

Nelson Dida ha parlato anche di Charles De Ketelaere e delle sue potenzialità. Ecco le parole dell’ex portiere rossonero alla Gazzetta dello Sport:

«Mi ha fatto un’ottima impressione, ma come tutti i nuovi, soprattutto i giovani che arrivano in Serie A, ha bisogno di tempo e serenità per esprimersi al meglio. Charles ha tutte le potenzialità e le caratteristiche tecniche per essere un campione».