Dida su Maignan: «È cresciuto veramente tanto»

Intervistato sui canali ufficiali del Milan durante la Milano Games Week, Nelson Dida si è raccontato tra presente e passato in rossonero:

Su Maignan: «Mike è un amico ed è venuto al Milan con l’idea di vincere, e ha vinto subito. Faceva di tutto per migliorarsi in allenamenti, ed è cresciuto veramente tanto»

Su cosa può migliorare Maignan: «Può crescere tanto e su tutto.. Non aveva fatto tanto in senso di preparazione, ma il Milan ha tutto può far crescere questi ragazzi»