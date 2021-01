Di Stefano: «In Coppa spazio ai meno utilizzati. In porta torna Tatarusanu»

Peppe Di Stefano fa il punto in vista della gara di martedì valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino

Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha così parlato dell’allenamento odierno in vista del match di domani sera valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino:

«Allenamento in corso oggi, colazione e pranzo obbligatori in gruppo assieme alla presenza di Maldini, Massara e Gazidis a Milanello. Domani giocheranno non solo i titolari ma anche quel gruppo di giocatori meno utilizzato che potrebbe trovare proprio nella Coppa Italia la propria occasione di giocare con continuità. Non credo ci sarà Ibra, giocherà Leao che è squalificato. In difesa Kalulu, giocherà anche Dalot mentre credo ci possa essere anche alternanza in porta con Tatarusanu al posto di Gigio Donnarumma».