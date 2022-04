Intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan

«Un upgrade ci sarebbe dal punto di vista degli investimenti probabilmente qualcosa di più in più del 100 milioni di euro non certo 300-400 milioni di euro. Maldini, Massara, Moncada, Pioli sono le quattro colonne portanti e da loro si ripartirà. Secondo me ariverà un difensore centrale, in mezzo al campo arriverà un sostituto di Kessiè, ma più che l’attaccante dove c’è comunque Origi in pugno, il Milan deve sistemare la trequarti dove c’è stato un passo indietro quest’anno rispetto agli altri reparti, lì il Milan farà qualcosa di veramente importante»