Di Stefano: «Il Milan sa portare a casa partite sporche. Vi racconto l’esordio di Camarda». Le parole del giornalista

Il giornalista Di Stefano ha parlato a SkySport analizzando la vittoria del Milan contro la Fiorentina.

ESORDIO CAMARDA – «Quando Pioli l’ha chiamato ha sorriso dall’emozione. Quando è entrato ha guardato il cielo pieno d’orgoglio».

SULLA VITTORIA – «Ci sono partite strane e momenti strani della stagione. In questi anni il Milan ha vinto sempre perchè aveva l’identità e non per un fenomeno. Le partite sporche invece ha sempre fatto fatica di vincerle. Oggi hanno la consapevolezza che si possono portare a casa anche le partite sporche, in difesa».