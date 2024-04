Di Michele critica Leao: «Quando non è in serata si vede subito, a volte..»

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore David Di Michele ha criticato Leao dopo Milan Roma, in vista del ritorno

Le parole dell’ex calciatore David Di Michele intervistato dai microfoni di TMW Radio su Leao dopo Milan Roma, in vista del ritorno:

LE PAROLE – «Il ritorno è sempre aperto, perché il Milan saprà creare difficoltà. Oggi però chi affronta la Roma ha più paura rispetto a qualche mese fa. Chi il migliore? Spinazzola ha fatto una grande partita, si è rivisto il giocatore che conoscevamo. Anche El Shaarawy ha fatto molto bene, è insostituibile in questo momento. Lukaku invece è apparso ancora un po’ in affanno. Dybala pure ha giocato molto per la squadra, creando tanto rapporto tra centrocampo e attacco. La delusione nel Milan? Leao. Quando non è in serata si vede subito e a volte può risultare anche irritante per i compagni di squadra»