Di Marzio sicuro: «Origi è un grande colpo del Milan»

Gianluca Di Marzio ha sottolineato l’importanza dell’arrivo di Divock Origi in casa Milan: le sue dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha svelato quali sono stati fino a questo i colpi di mercato migliori operati dai club di Serie A. Grandi elogi per Origi:

«Vedere giocatori come Pogba e Lukaku ancora nel pieno di attività che hanno lasciato la Premier League per voler venire a giocare da noi è segno di fascino ritrovato nel calcio italiano. Penso anche ad Origi e Di Maria. Tutti i nomi li unisco in unico colpo per la Serie A che riporta dei campioni in Italia».