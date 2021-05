Di Marzio – Milan, si accelera per il riscatto di Tomori: le ultime

Le ultime novità sul riscatto di Fikayo Tomori per il Milan raccontate dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio

Il Milan ha la priorità nel riscatto di Fikayo Tomori. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la volontà dei rossoneri è quella di confermare il difensore inglese che tanto bene ha fatto in questi 6 mesi in Italia. La trattativa però, non sarà semplice.

Il Chelsea non ha intenzione di fare nessun tipo di sconto e, nel caso in cui il Milan si dovesse tirare indietro, ha in mano alcune offerte dalla Premier League per il giocatore.