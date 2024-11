Di Marzio: «Il Milan si trascina questo problema dallo scorso campionato. Fonseca? Non so se Musah possa essere l'antidoto...»

Di Marzio: «Il Milan si trascina questo problema dallo scorso campionato. E Fonseca…». L’analisi a Sky Sport dopo il 3-3 col Cagliari

Di Marzio a Sky Sport ha messo in evidenza alcuni problemi del Milan dopo il pareggio col Cagliari.

DI MARZIO – «Il problema difensivo Fonseca l’ha sottolineato dalla prima giornata di campionato. Se lo trascina dalle ultime partite dello scorso campionato, dove ha subito 10 gol nelle ultime 4. E’ un difetto che non riesce a risolvere. Quest’anno prende gol simili. La squadra dimostra di non essere compatta. A Madrid ha giocato in maniera divesa con Musah a fare l’esterno. Fonseca ha detto che spesso giocava a a tre e cinque. Non so se Musah possa essere l’antidoto».