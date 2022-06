Di Marzio: «Il Milan non vuole vendere Leao. Messias? Riscatto chiuso». Le ultime sul calciomercato rossonero

Gianluca Di Marzio parla così degli ultimi movimenti di mercato del Milan. Le sue dichiarazioni a Calciomercato – L’Originale.

«I rossoneri non hanno nessuno sul mercato perchè non vogliono dar via Leao che sarebbe il più richiesto. Unica operazione conclusa nella giornata di oggi è il riscatto di Messias. Anche per Florenzi riscatto ok, mentre Renato Sanches è stato bloccato.»