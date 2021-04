Di Marzio – Calciomercato Milan, casting per l’attaccante: ecco tutti i nomi

Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha raccontato le ultime di calciomercato del Milan per quanto riguarda l’attaccante

Le ultime di calciomercato del Milan raccontate da Gianluica Di Marzio a Sky Sport. Il rinnovo di Ibrahimovic è in dirittura d’arrivo, mentre per Donnarumma il Milan ha fatto una seconda offerta da 7 milioni più 1 di bonus, il giocatore e il suo agente non hanno dato risposta positiva. Il Milan non ha rilanciato perché considera questa offerta già molto importante.

Per quanto riguarda il casting per l’attaccante, il Milan vorrà prendere un attaccante da affiancare ad Ibra, Scamacca è uno della lista, così come il Torino e la Fiorentina per Belotti e Vlahovic. Le richieste dei rispettivi club però sono alte. Piaccono anche Malen del PSV ed Edouard del Celtic.