Di Lorenzo Milan, l’agente apre la porta: «A giugno tireremo le somme, le critiche..»

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, intervenuto a Radio Crc ha fatto chiarezza sul suo assistito, accostato anche al calciomercato Milan

Le parole Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, a Radio Crc sul suo assistito, accostato anche al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Criticare è normale, ma la gente ha la memoria corta. Negli ultimi anni non ricordo una partita sbagliata da parte di Di Lorenzo. Giovanni è stato uno dei migliori terzini al mondo. La sua non è una stagione da 8, ma nemmeno da 5. E poi non è una situazione singola: la stagione è sotto livello per tutta la squadra. A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni, tenendo anche conto della memoria corta delle persone. È giusto che anche noi prendiamo atto della situazione e facciamo delle scelte »