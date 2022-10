Giovanni Di Lorenzo, presente alla serata del Gran Galà del Calcio ha detto la sua ai microfoni Sky sullo Scudetto

«Stiamo facendo cose importanti ma è ancora lunga. Mancini è stato importante e lo ringrazio per le belle parole. Anno giusto? Da napoletano acquisito meglio non dire nulla ma staimo facendo qualcosa di unico. Kvara? E’ fortissimo. L’obiettivo è chiudere bene il girone di Champions e rimanere in alto in campionato. Ora dobbiamo cavalcare l’onda e la spinta che ci dà il pubblico»