Di Gregorio Milan, un top club in Serie A accelera: incontro con Galliani, Furlani beffato?

Di Gregorio-Milan, la Juve accelera per il portiere del Monza obiettivo anche dei rossoneri in caso di addio di Maignan

Come riportato da Tuttosport, si complica nel calciomercato Milan il possibile arrivo di Michele Di Gregorio, portiere identificato come potenziale erede di Mike Maignan in caso di partenza del francese.

Nella serata di ieri, Cristiano Giuntoli e Adriano Galliani sarebbero stati a cena insieme per parlare di possibili affari in vista della prossima estate. Portata principale sul piatto proprio il portiere considerato un numero 1 da Juve e da Nazionale, valutato sui 20 milioni di euro o, in alternativa, 15 con inserimento di bonus o contropartite.