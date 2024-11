Di Gregorio svela: «Allenarmi con lui mi ha aiutato, arrivava dal Milan e aveva lavorato con Donnarumma». Le parole del portiere della Juve

Di Gregorio in un’intervista concessa a Sportitalia ha svelato quanto è stato importante per lui lavorare con un ex preparatore dei portieri del Milan.

ALLENATORE CHE GLI HA CAMBIATO LA CARRIERA E PARATA PIU’ BELLA – «Ma a livello di preparatori credo di essere stato comunque fortunato, di aver incontrato preparatori diversi l’uno dall’altro, ma da cui ho potuto estrapolare qualche dettaglio o qualche concetto diverso. Un po’ tutti. Sicuramente essermi allenato due anni con Magni mi ha aiutato perché lui arrivava da una società grande come il Milan e aveva già lavorato con portieri come Donnarumma. E anche lui mi è stato di grande aiuto. La parata? La prima che mi viene in mente adesso che sono qua è proprio in Juve-Monza quella su Di Maria. La ricordo con piacere».

LE PAROLE INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24