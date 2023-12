Di Francesco a Sky: «Milan grande squadra sarà complicata. Ibrahimovic? Non c’entra nulla con Zlatan»

L’allenatore del Frosinone Di Francesco è intervenuto nel pre-partita di Milan Frosinone: tutte le dichiarazioni del tecnico

Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky per analizzare il match di Serie A tra Milan Frosinone.

POCHI PUNTI FUORI CASA – «C’è altro, anche se fuori casa comunque abbiamo fatto ottime prestazioni ma abbiamo ottenuto meno di quanto meritavamo. Il Milan è una grande squadra, sarà una partita complicata».

SQUADRA GIOVANE – «Non ci ho nemmeno pensato, ho messo in campo la squadra più opportuna. È una cosa bella ma i ragazzi han bisogno di fare prestazioni importanti in questi stadi».

IBRAHIMOVIC – «Ha ottime prospettive, non c’entra niente come caratteristiche con Zlatan. È presto per dirlo, facciamolo giocare e maturare».