Di Caro: «Le scelte di Pioli non hanno funzionato, derby che pesa»

Il giornalista Andrea Di Caro analizza la sconfitta subita ieri sera dal Milan di Stefano Pioli contro l’Inter: ecco cosa ha scritto

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il vicedirettore Andrea Di Caro si esprime così sul Milan di Stefano Pioli dopo la sconfitta contro l’Inter.

Sulla rosea si legge: «Il derby alla quarta giornata pesa, ma non decide nulla. Per il Milan avrebbe però potuto rappresentare il trampolino verso le stelle, invece lo riporta sulla terra. Le scelte di Pioli stavolta non hanno né funzionato né convinto. Calabria che sale accanto a Krunic in regia può essere una sorpresa vincente se utilizzato a tratti durante la gara, ma se ricopre quella posizione in maniera fissa, rischia di risultare troppo hard e controproducente. Primo perché, allora, tanto vale mettere un centrocampista vero, secondo perché il Milan, di fatto, nel primo tempo ha giocato a tre dietro: con la coppia lenta Thiaw-Kjaer e Theo braccino di sinistra tenuto basso da un Dumfries altissimo».