Fonseca Milan, Mattioli SVELA: «E’ una scelta ponderata, mi sarei aspettato LUI». Le parole del giornalista

Mario Mattioli ha parlato ai microfoni di TMW della scelta del Milan di prendere Fonseca come nuovo allenatore. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Come scelta è ponderata, differente. Non so se è la scelta giusta. E’ facile dire che si poteva andare su un altro profilo. Non sono convinto di quello che sta facendo la dirigenza attuale, per come è stato liquidato Pioli. Mi sarei aspettato un atteggiamento diverso con lui. E’ una scelta soft, non è un rivoluzionario. Può andare bene, come anche non scatenare entusiasmi, come pare essere. Ma è un buon allenatore. Io penso che se avessero scelto Sarri sarebbero ricominciate le cinque giornate di Milano. E’ un personaggio che si sposa con altre caratteristiche».