Di Canio: «Pioli ha convinto tutti, il Milan può vincere lo scudetto». Le parole dell’ex attaccante sui rossoneri

Paolo Di Canio è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club parlando del Milan.

Le sue parole: «Il Milan ha mentalità e atteggiamenti. Contro il Napoli giocatori erano sempre vicino all’avversario, non davano neanche la minima possibilità agli avversari di battere facilmente a rete. Pioli è consapevole che la squadra crede nell’obiettivo, dopo questa prestazione credo che non abbia bisogno di convincere anche all’esterno. Il Milan ha fatto ventuno punti su trenta negli scontri diretti perché è squadra. Da qui alla fine lo deve diventare a trecentosessanta gradi anche con le piccole. Questo è il momento per il salto di qualità definitivo».