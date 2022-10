Di Canio: «Il Milan doveva dare una risposta in campionato e credo abbia risposto al meglio». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Paolo Di Canio ha commentato ai microfoni di Sky il successo del Milan contro il Verona. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Lo scorso anno al Milan era un anno di praticantato per molti giocatori, dovevano vincere il campionato e l’hanno vinto. Quest’anno sicuramente possiamo pretendere qualcosa di più. In una settimana in cui arrivi da due sconfitte pesanti contro il Chelsea dovevi dare una risposta importante in campionato. E credo che la squadra abbia risposto al meglio, questa secondo me si chiama mentalità».