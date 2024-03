Di Canio lancia la frecciata al Milan: «Squadra da Europa League non da Champions»

Nel corso di ‘Sky Sport Club’, l’ex giocatore ed oggi opinionista sportivo Paolo Di Canio ha parlato di Milan

LE PAROLE – «Il Milan è una squadra europea ma da Europa League, perché non ha equilibri. Non ha qualità superiore alla media in mezzo al campo per la Champions League, per giocarsela nel modo in cui gioca la formazione di Stefano Pioli, cioè spezzarsi in due»