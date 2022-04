Desens (PUMA): «La quarta maglia del Milan va oltre il calcio». Le dichiarazioni del Global Creative Director and Innovation

Heiko Desens, Global Creative Director and Innovation di PUMA, ha parlato così in occasione della presentazione della quarta maglia del Milan.

Le sue parole: «Questo è un traguardo per tutte le parti coinvolte in questa speciale capsule, che segna la prima collaborazione del club con un fashion brand. Le iconiche strisce rossonere incontrano il look su misura e l’innovazione tecnica di NEMEN, un brand che rivoluziona lo streetwear tecnico. La collezione è una bella combinazione di performance e lifestyle che va oltre il calcio»