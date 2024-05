Allenamento Milan, due infortunati tornano in gruppo! Il punto sull’infermeria di Milanello in vista del match contro il Torino

Giornata d’allenamento per il Milan di Stefano Pioli, che ha ripreso i lavori a Milanello dopo alcuni giorni di riposo concessi dal tecnico. Si prepara la prossima sfida di campionato contro il Torino, con un occhio agli infortunati.

Come riferisce Sky Sport, arrivano buone notizie per i rossoneri: sia Mike Maignan che Antonio Mirante sono tornati in gruppo. Stagione finita, invece, per Samuel Chukwueze