Deschamps: «Questo gruppo è forte, vuole fare grandi cose»

Didier Deschamps, allenatore della Francia, ha parlato ai microfoni di TF1 dopo la vittoria contro la Danimarca:

«Abbiamo fatto tante cose interessanti, ci è mancato un piccolo successo, ma complimenti soprattutto ai miei giocatori perché lì era una risposta. Abbiamo preso questo gol su calcio piazzato perché loro sono molto bravi. Ma li mettiamo in difficoltà anche sui calci piazzati. Mi sembra logico che vinciamo questa partita. La Danimarca è spesso sottovalutata, ma stasera ha dimostrato di essere una delle buone nazioni. Per noi è l’ideale, abbiamo sei punti quindi siamo sicuri di qualificarci dopo due partite. Lo apprezzeremo prima della prossima partita tra quattro giorni. Porta tranquillità, la certezza che ci qualifichiamo. Altissima probabilità di finire primi (nel Gruppo D) perché la nostra differenza reti è molto migliore di quella dell’Australia, quindi siamo nella posizione ideale. Il primo obiettivo è raggiunto. Non è mai scontato, soprattutto in relazione a quello che hai saputo dire a me, ai tuoi colleghi, agli ex campioni del mondo… Questo gruppo è forte, solido, e vuole fare grandi cose, ne ha già fatte due bellissime con queste due vittorie. »