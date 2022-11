Deschamps: «Con l’assenza di Benzema è Olivier Giroud che sarà il titolare…». Le parole del ct francese in conferenza stampa

Didier Deschamps in conferenza stampa alla vigilia di Francia-Australia ha confermato che Olivier Giroud sarà la punta titolare della formazione francese. Ecco le parole del ct sull’attaccante del Milan:

«Con l’assenza di Benzema è Olivier Giroud, che non era molto amato dai francesi, che sarà il titolare…ma adesso tutti lo adorano, anche quelli che lo criticavano, e ne vedo in questa stanza. La Francia è molto felice anch’io e Olivier lo siamo. Lui è con noi da molto tempo. E’ un attaccante utilissimo con il suo modo di giocare, anche se non segna è importante».