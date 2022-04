Derby Coppa Italia, la Curva Sud invita tutti i milanisti a indossare una maglia rossa allo stadio

Iniziativa della Curva Sud per il derby di Coppa Italia di questa sera: tutti i milanisti con una maglia rossa

In occasione del derby di Coppa Italia di questa sera, la Curva Sud ha invitato tutti coloro che si recheranno al secondo anello blu ad indossare una maglietta rossa o una felpa rossa.

L’obiettivo è quello di creare un muro cromatico che si differenzi nettamente dal resto dello stadio. Una maglia speciale è stata prodotta per la gara. Il ritrovo per tutti è fissato dalle ore 18 in Piazza Axum.