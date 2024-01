Demiral Milan l’ultimissima idea per rinforzare la difesa! Svelato il piano dei rossoneri per questi ultimi giorni di mercato

Nonostante le ultime parole di Furlani che hanno chiuso di fatto il mercato in entrata del Milan, i rossoneri potrebbero mettere a segno un ultimissimo colpo in difesa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la dirigenza rossonera starebbe studiando l’offerta giusta per strappare Merih Demiral all’Al-Ahly. Per l’ex difensore dell’Atalanta non è da escludere un tentativo in prestito per i prossimi sei mesi.