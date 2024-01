Demiral Milan: l’operazione è complicata ma resta viva! Furlani ha quest’obiettivo ULTIME

Demiral Milan: l’operazione è complicata ma resta viva! Furlani ha quest’obiettivo. Le ULTIME sul giocatore

Continua ad essere un’operazione molto difficile quella che porterebbe l’ex Juve Demiral in rossonero. Soprattutto per il muro alzato dall’Al-Ahli nonostante la volontà del giocatore di tornare in Italia.

Ma, come riportato da Di Marzio, il difensore resta l’unico grande obiettivo in questi ultimi giorni di mercato: Furlani lo vorrebbe portare a Milano con un prestito secco fino a giugno. Un altro nome accostato ai rossoneri è quello di Lacroix che rimane l’obiettivo principale per l’estate.