Demiral Milan, tentativo per il difensore dell’Al-Ahli: Furlani lo vuole subito! Tutti i DETTAGLI

Demiral Milan: tentativo per il difensore dell’Al-Ahli! Tutti i DETTAGLI sulla trattativa per l’ex Atalanta

Torna di moda il nome di Merih Demiral per il calciomercato rossonero!

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, i rossoneri vorrebbero prendere l’ex Atalanta in prestito secco fino a giugno. La trattativa è però molto complicata a causa dell’ingaggio molto alto ma soprattutto per la volontà del club saudita che non ha ancora dato aperture per lasciarlo partire.