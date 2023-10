Del Piero: «La Juve è lì sopra e questo è importante. Gli obiettivi...» - VIDEO

Del Piero: «La Juve è lì sopra e questo è importante. Gli obiettivi…». Le parole sui bianconeri e sulla lotta scudetto

(Marco Baridon inviato al Pala AlpiTour) – Del Piero ha concesso un’intervista in zona mista dopo Together A Black and White al Pala AlpiTour per celebrare i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve. Le parole sulla corsa scudetto, in cui è incluso anche il Milan:

LA JUVE DOPO 8 GIORNATE IN CAMPIONATO – «Sono poche, è l’inizio. Però la squadra è lì sopra e questa è la cosa più importante. Quelli che sono gli obiettivi non sta a me dirlo, è giusto che se la vedano loro».