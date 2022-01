De Rossi torna in Nazionale: al fianco del Ct per ricreare la maglia di...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Daniele De Rossi torna in Nazionale al fianco del Ct Mancini per ricreare il gruppo visto all’Europeo

De Rossi, dopo qualche mese fuori, torna in Nazionale. La sua scelta è quella di stare al fianco del Ct Mancini per ricreare il gruppo visto all’Europeo.

E’ importante l’alchimia tra i giocatori e chi meglio di lui può compattare e sapere quello che serve per trovare l’unione di intenti. De Rossi aiuterà l’Italia in vista dei playoff per ricreare la magia di Wembley.