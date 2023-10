De Paola: «Milan superiore in tutto sulla Lazio, Pioli l’ha rianimato». Il suo commento sul match di San Siro

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Paolo De Paola ha parlato così della vittoria del Milan sulla Lazio. Le sue parole.

DE PAOLA – «Il Milan è stato superiore in tutto: nel gioco e nella qualità dei singoli. Nel secondo tempo la Lazio è letteralmente sparita dal campo per merito di Pioli. Per i rossoneri c’è vita oltre Leao, Hernandez e Giroud, si chiamano Pulisic, Reijnders, Musah e soprattutto Adli (uscito fra l’ovazione del pubblico). L’ultima invenzione tattica di Pioli che ha saputo raccogliere i frammenti sparsi per terra dopo il frontale nel derby ridando coraggio e fiducia ai suoi giocatori. Il Milan è stato rianimato pezzo per pezzo ed ora è splendidamente primo avendo cancellato il brutto ricordo (non era facile) e in attesa di rituffarsi in Champions. »