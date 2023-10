De Paola: «Gol Pulisic? Le immagini erano chiarissime, non prendiamoci in giro» ha dichiarato ai microfoni di TMW Radio

Paolo De Paola è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Queste le sue parole sul Milan.

DE PAOLA – «Quello che non capisco, a termine di regolamento la parte alta del braccio non è punibile? Anche se la spingo in avanti con la spalla, se si muove, non è punibile? Loro parlano di immagine chiara, il problema è che a tutti è sembrata un’immagine chiara del tocco determinante di Pulisic con il braccio. Quell’aiuto di 10-15 centimetri della parte alta del braccio, non è punibile? Questa domanda mi faccio. Siamo sembrati tutti scemi, le immagini erano chiarissime. Come fa a non vedersi quel fallo di mano? Al netto delle considerazioni sul Milan che è stato bravo a gestire bene anche queste partite sporche. Non prendiamoci però in giro su queste situazioni. Zangrillo ha esagerato, questo va detto. Ha sbagliato a dire quelle cose, Maignan però ha sbagliato ancor di più. Quante volte si è usata l’espressione entrata assassina, Maignan ha voluto usare la parola e non puoi augurare a Zangrillo di essere assassinato»