De Paola: «Il Milan è TORNATO, la vittoria non è CASUALE. Fonseca si candida per la lotta SCUDETTO». Le parole

Il giornalista Paolo De Paola a Tmw Radio ha detto la sua sulla vittoria del Milan nel derby contro l’Inter.

LE PAROLE – «La prima indicazione è che il Milan è tornato. Il Milan c’è, non è stata una vittoria casuale ma si è visto completamente un altro Milan, ribaltato in fase offensiva e difensiva seguendo le indicazioni di Fonseca. Con questa vittoria si candida per la vittoria dello scudetto, benissimo quello che è successo sperando che le vecchie amnesie siano un ricordo del passato. Vedere Leao arrabbiarsi a tre minuti dalla fine per la sostituzione non ha né capo né coda. Se non ti adatti, puoi andar via, c’è qualità nel Milan e si può far a meno di Leao. È stato irritante anche ieri, ogni volta cincischia davanti alla porta, niente di consistente o di concreto. La squadra cresce nei suoi effettivi, la differenza col passato è che ogni singolo giocatore ha preso fiducia. I giocatori puntano dritti verso la porta, Reijnders e Loftus-Cheek lo fanno, Pulisic lo fa ed è stato eccezionale sul primo gol. Molti giocatori hanno predisposizione a puntare la porta avversaria, se tutti si mettono in testa di poterlo fare ricordando la fase difensiva il Milan rientra a pieno titolo nella lotta scudetto».