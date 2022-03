De Paola: «Inutile continuare a difendere Donnarumma, è tutta colpa sua»

Paolo De Paola ha parlato delle critiche a Gianluigi Donnarumma dopo la gara tra Real Madrid e PSG: il suo pensiero

Paolo De Paola ha espresso questo pensiero su Gianluigi Donnarumma a TMW Radio Sport:

«Mi spiace per il ragazzo. Ma ogni volta diciamo ‘mi dispiace’. Ma il ragazzo i suoi conti li sa fare, chi è causa del suo mal pianga se stesso. In saccoccia si mette 12 milioni l’anno. Quando leggo ‘Salviamo Donnarumma’, ma salviamolo da che? E poi per me non era fallo, la reattività di Donnarumma è stata pessima».