De Paola a sorpresa su Fonseca: «Ibrahimovic si è esposto troppo, ora se lo dovesse esonerare…». Le sue dichiarazioni

De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Fonseca, nuovo allenatore del Milan. Le sue parole.

DE PAOLA – «Ibrahimovic si è sbilanciato molto, è stato improvvido. Ha fatto una disamina dettagliata, dicendo che Conte non è quello che cercavano e che Fonseca è quello che loro vogliono, vuol dire che ti esponi eccome. Ha fatto capire che c’erano idee diverse, se è emerse l’idea di uno, la sua, deve esserci un riscontro ora. E’ andato contro i tifosi, che volevano altro. E’ una posizione molto forte, in cui si sbilancia sulla prossima stagione. Ora così non lo puoi licenziare a dicembre o in corsa, ti sei esposto troppo»