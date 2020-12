De Ligt al Regina Margherita, la dottoressa: «Ha abbracciato tutti i bimbi». Il racconto di Franca Fagioli, direttrice del reparto oncologico infantile

Così Franca Fagioli, dottoressa e direttrice del reparto, a Tuttosport: «Sono stati fantastici, di una gentilezza disarmante nei confronti di tutti. Simpatici con le famiglie e dolcissimi con i bambini. Hanno approfittato di una nuova struttura che abbiamo aperto per questo terribile periodo della pandemia. La chiamiamo la stanza degli abbracci ed è un specie di bolla di plastica che protegge da qualsiasi contagio, ma consente di abbracciarsi, per quanto avvolti in questo telo protettivo. Per i bambini è un modo fantastico per tornare ad avere contatti umani».

IL GESTO DI DE LIGT- «De Ligt ha abbracciato ognuno di loro, si è reso disponibile per autografi e foto, ha risposto alle loro domande in un perfetto italiano e ha consegnato a ognuno la sua maglia. I bambini erano strafelici, eccitatissimi, hanno chiesto autografi per loro stessi o per papà, fratelli e sorelle tifose della Juventus e fan di De Ligt».