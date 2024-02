De Laurentiis accoglie Calzona: «Dobbiamo dargli spazio e supporto». E svela questo RETROSCENA su Hamsik e il Milan. Le dichiarazioni

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky per accogliere il nuovo allenatore Calzona dopo l’esonero di Mazzarri. Ha anche parlato del possibile ritorno nello staff di Hamsik con un retroscena legato al Milan.

PAROLE – «Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico. L’ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi bisogna, però, riuscire a dare sempre qualcosa in più. Adesso dobbiamo dare spazio e supporto a Francesco Calzona che ha già lavorato con noi sia nella gestione Sarri che con Spalletti e conosce l’80% di questo gruppo. Il tempo sarà galantuomo e solo lui ci dirà se questa è stata la scelta giusta. Cerchiamo di aiutarlo, iniziando dalla preparazione della sfida contro il Barcellona. Ritorno di Hamsik? Marek è molto intrigato dall’idea di tornare a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juventus».