De Ketelaere mai così vicino al Milan: accordo imminente col Bruges per il trequartista belga

Come spiega La Gazzetta dello Sport l’ultima proposta del Milan per Charles De Ketelaere non è lontana da 31 milioni più 4 di bonus e contiene probabilmente una percentuale sulla rivendita.

Possibile che venga chiesto un ultimo sforzo da parte del Bruges, magari nella ripartizione tra parte fissa, bonus e rivendita? Sì, possibile. Il Milan aspetta un contatto entro questa sera e l’ottimismo, razionalmente, si fa strada. La trattativa non è chiusa e può ancora saltare ma Charles De Ketelaere non è mai stato così vicino al Milan. Nel caso in cui oggi arrivasse la stretta di mano tra Bruges e i rossoneri, servirebbero un giorno o due per i contratti, molto meno per il volo in Italia di CDK. belga firmerebbe un quinquennale non lontano dai 2,3 milioni a stagione.