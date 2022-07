De Ketelaere al Milan a tutti i costi: offerta da 30 milioni, non escluso il rilancio per il trequartista belga

Il Milan non ha troppa fretta per Charles De Ketelaere. Come scrive La Gazzetta dello Sport al Bruges non è stato fatto pervenire nessun ultimatum, ma semplicemente l’offerta da 30 milioni. Un’altra questione su cui il Milan è elastico: sarebbe meglio non dover ritoccare la proposta al rialzo, ma non è neppure categoricamente escluso che accada. De Ketelaere, ventunenne stella del calcio belga, merita tutto questo.

Charles è la priorità e dal buon esito (o meno) dell’affare dipenderà il resto del mercato rossonero: se andrà a buon fine, alle trattative per difesa e centrocampo saranno destinate risorse tutto sommato contenute, i dieci milioni per Renato Sanches e un prestito (Tanganga dal Tottenham?) per rinforzare la difesa.