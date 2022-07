De Ketelaere Milan, Tavolieri: «È atteso domani in Italia»

L’affare De Ketelaere Milan è ai dettagli finali. Il giornalista Sacha Tavolieri, ha commentato così la notizia:

🇧🇪Nouvelle absence à l'entraînement aujourd'hui pour Charles #DeKetelaere au #Clubbrugge. Sentiment à l'interne que CDK ne reviendra plus. Comme expliqué hier, l'accord porte bien de 32M€ + bonus et %tage à la revente. On est aux détails. Charles est attendu demain à #Milan. ⌛️

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 29, 2022