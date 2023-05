De Ketelaere verso l’addio? Cosa succederebbe in caso di offerta

De Ketelaere verso l’addio? Cosa succederebbe nel caso in cui nelle prossime settimane giungesse un’offerta

Tra i calciatori del Milan in attesa di conoscere il proprio futuro c’è senza ombra di dubbio Charles De Ketelaere. Il belga ha ampiamente deluso in questa prima parte di stagione e non è da escludere possa lasciare i rossoneri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel caso in cui nelle prossime settimane giungesse un’offerta all’altezza della situazione il Milan valuterebbe certamente il da farsi.