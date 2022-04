De Grandis: «Se continuiamo a dare il Milan per spacciato sbagliamo»

Stefano De Grandis ha parlato della gara tra Milan e Bologna in programma lunedì sera: elogi particolari per i rossoneri

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky, ha parlato di Milan-Bologna. Le sue parole:

«Tutte le volte che abbiamo dato per spacciato il Milan, poi ha tirato fuori grandi risorse. Ci sono pressioni diverse quando sei dietro e quando sei davanti. ll Bologna non è sulla carta che una squadra che può mettere in grande difficoltà il Milan che soffre gli avversari che si chiudono, mentre i rossoblù non si chiudono in difesa».