De Grandis: «L’Europa League è l’ultimo treno del Milan. Pioli ha pensato molto a questa cosa»

De Grandis ha parlato nel pre-partita di Roma Milan: tutte le dichiarazioni prima del match di Europa League

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato a Sky nel pre-partita di Roma Milan.

PAROLE – «Viene messo in discussione Pioli perchè lo Scudetto è sempre stato lontano, ha abbandonato la Coppa Italia e il Mondiale per Club. Rimane l’Europa League come ultimo treno. Pioli ha pensato molto a come sorprendere la Roma e come vincere i duelli individuali. Musah può darti la mano a centrocampo».