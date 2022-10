De Grandis: «Per il rinnovo di Leao farei un’eccezione, ecco perchè»

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, ha analizzato la situazione relativa al rinnovo di Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato del rinnovo di Rafael Leao:

«Il Milan ha fatto una scelta precisa con Donnarumma, quindi non dargli i soldi che chiedeva e tenere il bilancio in ordine. Sono d’accordo con questa scelta, però per Leao farei un’eccezione perchè per gli attaccanti che decidono le partite ci devi riflettere. Leao è l’uomo squadra del Milan in questo momento, quando i rossoneri sono in difficoltà si appoggiano sempre al portoghese».